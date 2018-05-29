Украина осуждает признание Сирией независимости Абхазии и Южной Осетии, заявил министра иностранных дел Павел Климкин.
«Решительно осуждаю признание сирийским режимом независимости Абхазии и Южной Осетии. Мы остаемся верными поддержке суверенитета и территориальной целостности Грузии и неизменно стоим бок о бок с нашими грузинскими друзьями», - написал он в Twitter.
Рішуче засуджую визнання сирійським режимом незалежності Абхазії та Південної Осетії. Ми залишаємося вірними підтримці суверенітету та територіальної цілісності Грузії та незмінно стоїмо пліч-о-пліч з нашими грузинськими друзями. Зграя союзників #РФ всім давно відома.— Pavlo Klimkin (@PavloKlimkin) 29 мая 2018 г.
Стая союзников РФ всем давно известна», - добавил министр.
Напомним, 29 мая Сирия признала независимость непризнанных республик Абхазия и Южная Осетия, а также договорилась об установлении дипломатических отношений. В ответ Грузия начала процедуры по прекращению дипломатических отношений с Сирией.
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