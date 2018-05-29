«Как только «патриоты» начали влезать в дело обмена пленными, процесс сразу же застопорился. Давайте сначала вернем детей в их дома, а потом будем проявлять свой патриотизм». Об этом в эфире 112 Украина заявил народный депутат Украины, лидер партии «За життя» Вадим Рабинович.

Отвечая на вопрос телезрителя о том, что будет с осужденным в РФ Олегом Сенцовым, Рабинович напомнил о еще одном украинце, осужденномв РФ — Николае Карпюке.

«Я пытаюсь освободить одного единственно человека — Мыколу Карпюка, но у меня мало рычагов. С Мыколой меня жизнь свела. Как-то после Майдана мы с ним много разговаривали, много дискутировали. Для меня он – часть той истории, которая была. Я хочу его освободить. Очень сложно все идет, вот вроде до Нового года все было в порядке, а потом обострилось все. Сейчас, конечно, есть проблемы. Я надеюсь, все-таки вырвать Мыколу до конца этого года», — сказал Рабинович.

Что касается Сенцова, то вопросами освобождения осужденных в РФ украинцев всегда занимался Виктор Медведчук, напомнил Рабинович.

«Потом объявили, что его работа с пленными – это тоже какой-то вражеский акт. Я просто не понимаю этих моральных уродов, которые не дают вернуть детей. Я считаю, что надо вернуться к этому формату. Я бы вообще усилил Медведчука какой-то нашей группой. Если еще у кого получается — дать им какие-то полномочия по переговорам с Россией по возвращению пленных. Дайте сделать тем, у кого получается», — призвал народный депутат.

По его мнению, пока президент Порошенко напрямую работал с Медведчуком, у них всё получалось.

«Как только начали «патриеты» влазить во все это, сразу началось совершенно обратное. Давайте сначала вернем детей в их дома, а потом будем проявлять свой патриотизм. Так можно в такой последовательности?» — подытожил политик.

Как заявил ранее спецпредставитель по вопросам гуманитарного характера в Трехсторонней контактной группе по мирному урегулированию ситуации на Донбассе Виктор Медведчук в интервью Deutsche Welle, главной целью визитов политика в Москву в течение последних двух лет являются «переговоры, связанные в первую очередь с миром на Донбассе, мирным урегулированием, выполнением Минских соглашений».

«И второй немаловажный вопрос, который тоже входит в схему реализации Минских соглашений, ― это освобождение удерживаемых лиц. И если раньше мы в Москве говорили в основном о тех лицах, гражданах Украины, которые отбывают наказание или привлекаются к уголовной ответственности на территории Российской Федерации, то с последнего времени, учитывая влияние России на представителей и руководство непризнанных республик, это еще и освобождение удерживаемых лиц в Донецке и Луганске», — подчеркнул Виктор Медведчук.