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Послы стран ЕС от имени Совета ЕС одобрили соглашение с Европарламентом о пакете макрофинансовой помощи Украине. Об этом сообщается в заявлении Совета, размещенном на официальном сайте.

Ожидается, что займ в размере 1 миллиарда евро покроет финансовые потребности Украины на ближайшие два с половиной года, передает 112 Украина.

Выделяется займ для стабилизации экономики и проведения структурных реформ, как дополнение к финансированию МВФ и других международных доноров, уточняется в заявлении.

«Дальнейшие выплаты будут обусловлены тем, что Украина будет уважать демократические механизмы и верховенство права и гарантирует уважение к правам человека. Они подлежат экономической политике и финансовым условиям, сосредоточивая внимание на структурных реформах и надежных государственных финансах, включая сроки их выполнения. Условия будут заложены в меморандуме о взаимопонимании между Украиной и Комиссией», - подчеркнули в Совете.

Ответственной за проведение выплаты назначена Еврокомиссия. Она же совместно с Европейской службой внешних действий будет контролировать выполнение Украиной условий займа.

После каждой проведенной выплаты Еврокомиссия обязуется предоставить публичный отчет о выполнении условий, в частности – о мероприятиях по борьбе с коррупцией.

Напомним, Европейская комиссия поддержала решение предоставить Украине транш в размере 1 млрд евро в марте текущего года.

 

 
ForUm

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