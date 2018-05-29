В Белой Церкви Киевской области в одном из общежитий в результате распыления перцового газа из баллончика пострадали 4 студентов, сообщает отдел коммуникации областной полиции.

По спецлинии «102» в полицию поступило сообщение о том, что в одном из общежитий города Белой Церкви слышен запах газа.

За считанные минуты по указанному адресу работали следственно-оперативная группа, спасатели, оперативная служба газа. Свое заключение работники газовой службы вынесли сразу - это не утечка природного газа.

Как выяснилось, студенты одного из местных колледжей в общежитии устроили ссору. Во время «разборки» кто-то из ребят использовал газовый баллончик.

Четверо несовершеннолетних в возрасте 15-17 лет, надышались перечного газа и были доставлены в больницу, где им медики оказали первую неотложную помощь.

Сейчас сотрудники полиции устанавливают все обстоятельства инцидента, кто и где взял газовый баллончик, опрашиваются свидетели. Эвакуация жителей общежития не проводилась.

Напомним, 8 мая в Черкассах на территории общеобразовательной школы №8 во время проведения школьной линейки почувствовали ухудшение самочувствия и начали терять сознание ученики (2-9 классы). Были госпитализированы 56 жителей Черкасс – 54 ребенка и двое взрослых.

21 мая в Заводском районе Николаева в результате распыления неизвестного аэрозоля с резким запахом были эвакуированы около 400 учеников, 37 и которых госпитализированы.

22 мая в Харькове в школе №3 в результате распыления неизвестного газа более 30 детей обратились за помощью к медикам. Были госпитализированы 26 учеников. К концу дня учеников выписали из больницы.

После этого Министерство образования и науки рекомендовало усилить охрану и меры безопасности во всех учебных заведениях.