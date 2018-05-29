Народный депутат Надежда Савченко пожелала украинскому политзаключенному Олегу Сенцову «не попасть в жернова политической авторитарной машины в Украине». Об этом говорится в заявлении на Facebook-странице политика.

«Я искренне надеюсь, что Олега Сенцова обойдет моя судьба, когда из человека сначала делают героя, а потом делают антигероя в своей стране», - заявила Савченко.

«В Украине началась предвыборная гонка, и я слышу заявления президента и украинских политиков. Они очень похожи, а точнее абсолютно идентичны, тем заявлениям, которые украинский политикум делал по мне, когда я была заключена в РФ», - считает нардеп.

Савченко призвала людей выходить на акции в поддержку Сенцова.

Она заявила, что даже в украинской тюрьме продолжает делать все возможное для освобождения украинских героев из российской неволи.

Как сообщал ForUm, Олег Сенцов объявил о начале бессрочной голодовки 14 мая. Он намерен продолжать голодовку даже до фатального конца. Единственным условием прекращения отказа от пищи он назвал освобождение всех украинских политзаключенных, незаконно удерживаемых РФ.

23 марта Шевченковский райсуд Киева принял решение о взятии Савченко под стражу до 20 мая без альтернативы внесения залога. Нардеп во время судебного заседания по избранию ей меры пресечения заявила, что начинает голодовку.

Ей инкриминируют совершение действий с целью насильственного свержения конституционного строя и захвата государственной власти, посягательство на жизнь государственного или общественного деятеля, приготовления к террористическому акту, содействие террористической организации и незаконное обращение с оружием, боеприпасами и взрывчатыми веществами.