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Международная система Webmoney Transfer обязалась сохранить деньги своих украинских пользователей, и не позднее 24 мая 2021 года конвертировать титульные знаки WMU с «замороженных» кошельков на титульные знаки WMZ по курсу гривни к доллару USD, который будет установлен НБУ на эту дату.

Соответствующее обращение получили пользователи системы WebMoney.UA, передает InternetUA.

Работать с другими типами титульных знаков, кроме гривни, система продолжит в прежнем режиме.

«Этим письмом каждый наш пользователь в Украине получает заверения, что международная система WebMoneyTransfer будет продолжать полноценное его обслуживание по всем типам кошельков, кроме гривни. Обмен на украинскую гривну будет восстановлен немедленно после отмены санкций, которая, надеемся, произойдет раньше заявленного трехлетнего срока», – говорится в обращении.

Как ранее сообщал ForUm, электронная платежная система WebMoney внесена в санкционный списокутвержденный Советом национальной безопасности и обороны 2 мая. Санкции вводятся сроком на три года.

В компании заявили, что из-за санкций заблокированы средства 4 млн клиентов.

Национальный банк Украины отменил регистрацию внутригосударственной системы расчетов WebMoney.UA.
ForUm

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