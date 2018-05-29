Сегодня, 29 мая, противник в очередной раз грубо нарушил международные соглашения, открыв огонь по представителям специальной мониторинговой миссии ОБСЕ в Украине, сообщает пресс-центр операции Объединенных сил.

«В районе населенного пункта Нелиповка, что вблизи Торецка, представители ОБСЕ осуществляли запуск беспилотного летательного аппарата (БПЛА) для мониторинга местности. Около 11:35, во время запуска БПЛА, произошел разрыв мины на расстоянии около 250 метров от автомобиля ОБСЕ», – говорится в сообщении.

По предварительной информации, пострадавших нет. Также установлено, что обстрел велся из жилых кварталов Горловки.

Командование Объединенных сил подчеркивает, что украинские военные не открывали огонь по населенным пунктам.

Официально о происшествии проинформировано представительство ОБСЕ.