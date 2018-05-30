15 народных депутатов не проголосовали в мае ни разу. Всего за месяц состоялось 12 пленарных заседаний, на которых было проведено 462 голосования, сообщили ForUm’у в Комитете избирателей Украины.

Среди депутатов, которые не проголосовали ни разу (не была нажата «за», «против», «воздержался») Вадим Рабинович и Ефим Звягильский («Оппозиционный блок»), Евгений Мураев, Дмитрий Ярош, Андрей Билецкий, Константин Жеваго, Сергей Мельничук (внефракционные), Петр Сабашук, Виталий Чепинога (БПП), Денис Дзензерский (НФ).

Указанные депутаты официально пропустили голосования ВР по неизвестным причинам, то есть не из-за болезни или командировки. Некоторые из них присутствовали в Раде на момент голосований, однако участия в них не принимали. Так, Рабинович и Звягильский были письменно зарегистрированы на четырех заседаниях ВР, Жеваго – двух, Чепинога – семи.

Также ни разу в мае не проголосовали депутаты-беглецы: Евгений Бакулин («Оппозиционный блок»), Сергей Клюев (внефракционный) и Александр Онищенко (внефракционный). Не голосовали также Вячеслав Константиновский, который написал заявление о сложении депутатских полномочий и Надежда Савченко, которая находится под стражей.

Часть депутатов проголосовали лишь несколько раз в месяц. Среди них есть ряд известных фамилий. Так, Виталий Хомутынник проголосовал лишь 11 раз, Роман Зварыч – 15, Сергей Кивалов – 22, Олесь Довгий – 30, Наталья Королевская – 39, Александр Вилкул – 40 из 462.

«В мае 71 народный депутат пропустил 90% голосований Рады. Это вдвое больше, чем в апреле и в целом является худшим показателем с января 2018 года, когда почти не голосовали 127 нардепов. Также интересно, что часть политиков уже официально оформили отпуска. Несмотря на это май был относительно продуктивным месяцем в работе ВР. Всего было принято более 20 законодательных актов, среди которых закон о трансплантации органов. Также в первом чтении был принят скандальный законопроект о запрете пальмового масла и разблокирована деятельности Госбюро расследований», - отметил председатель КИУ Алексей Кошель.