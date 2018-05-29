Украина очень толерантно относится к потребностям национальных меньшинств и будет продолжать эту политику. Об этом заявил премьер-министр Украины Владимир Гройсман, отвечая на вопросы иностранных СМИ, сообщили ForUm’у в пресс-службе правительства.

«У нас сотни учебных заведений и десятки центров и программ, которые служат для того, чтобы учить детей на языке их меньшинств. И мы будем продолжать это делать», - сказал глава правительства.

Он добавил, что Украина – многонациональная и мультикультурная страна, которая поддерживает развитие нацменьшинств.

«И наша задача, чтобы все в Украине владели государственным языком, но не за счет уменьшения обучения на родном языке ребенка», - сказал Гройсман.

Как сообщал ForUm, Венгрия уже в третий раз заблокировалапроведение комиссии Украина-НАТО на уровне министров из-за претензии к языковой статье украинского закона об образовании.

12 февраля глава МИД Венгрии Петер Сийярто, комментируя запланированное на 14-15 февраля заседание НАТО на уровне министров обороны, заявил, что его страна и дальше ветирует участие Украины в этом мероприятии и что поэтому генеральный секретарь этой организации уже сообщил участникам о невозможности проведения такой встречи.

20 марта Сиярто заявил о намерении заблокировать участие Президента Украины Петра Порошенко в саммите НАТО, что состоится в Брюсселе в июле 2018 года.

Отношения между Украиной и Венгрией обострились в связи с новым украинским законом об образовании, который вступил в силу 28 сентября прошлого года. Норма закона о языке образования, государственном, вызвала критику в некоторых кругах в Украине и за рубежом. В частности, официальный Будапешт увидел в этом нарушение прав венгерского меньшинства. Венгрия одновременно заявляет, что готова к консультациям, но не может согласиться с ситуацией, когда «закон значительно сократил права нацменьшинств» и будет прибегать к дальнейшим дипломатическим шагам, пока закарпатские венгры не покажут, что ситуация решилась. Киев эти обвинения отвергает.