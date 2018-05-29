Масштабные хищения средств, выделяемых из бюджетов государства и Днепропетровской области, зафиксированы в Кривом Роге Днепропетровской области.

Как отмечает From-UA, в Кривом Роге разгорелся скандал по факту хищения бюджетных средств. Известны как минимум три строительных объекта, при реконструкции которых фирма-прокладка ООО «Андария ДГ» переводила деньги на счета предприятий, против которых уже возбуждены дела о фиктивном предпринимательстве, о чем имеются соответствующие записи в ЕРДР.

Реконструкция всех трех объектов проходила по инициативе и под патронатом народного депутата Украины VIII созыва от БПП «Солидарность» Константина Усова. Это ремонт садиков и школ в трех районах Кривого Рога, капитальный ремонт ДК «Карачуны», реконструкция Гданцевского парка (по документам проходит как парк Мершавцева, составной частью которого он является).

Речь идет о выведении из налогообложения трети всех сумм, выделяемых на капремонт и реконструкцию данных объектов соцкультбыта. Ориентировочная сумма хищений превышает 24 млн гривен.

Директор ООО «Андария ДГ», которая выступает генеральным подрядчиком на всех трех объектах, являетсячеловек, имеющий криминальное прошлое. Это Олег Валерьевич Цуркан, имеющий судимости по нескольким статьям криминального кодекса, связанным с мошенничеством, вымогательством и нанесением телесных повреждений.

В 1997 году Олег Цуркан был осужден по ст.144 ч2 УК на пять лет лишения свободы с отсрочкой приговора на 3 года. В 2013 была сделана запись в ЕРДР №120130406500000096 от 09.01.2013 по Ч1 ст. 190 УК, дело вел Жовтневый РО Кривого Рога. В том же году зафиксирован еще один криминальный эпизод с участием Олега Цуркана, о чем сделана запись в Едином реестре досудебных расследований 12014040750004298 от 21.11.2014 ч1 ст. 355 УК, (Саксаганский райотдел, г.Кривой Рог). И еще два эпизода эпизода на протяжении 2014-2015 гг: ЄРДР 12014040710003265 от 24.11.2014 ч. 1 ст. 129 УК и Ч.1 ст. 125 УК ЕРДР Дзержинский РО 12015040710002921 от 22.01.2015г.

При этом Олег Валерьевич Цуркан, обладающий таким богатым криминальным прошлым, известен как человек из команды Константина Усова. Кроме этого он возглавляет Днепропетровскую областную ячейку Социал-демократической партии Сергея Каплина, которую тот же Усов выкупил как франшизу.

Общественность и активисты Кривого Рога просят соответствующие ведомства разобраться в ситуации с масштабным и систематическим хищением бюджетных средств на объектах соцкультбыта.