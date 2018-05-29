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Конституционный суд Молдовы 4 июня рассмотрит запрос депутатов Либеральной партии, которые требуют признать неконституционным положение о статусе русского языка, как языка межнационального общения в стране, сообщается на сайте Конституционного суда Молдовы.

Как отмечается, рассмотрение вопроса о конституционности отдельных положений о функционировании иностранных языков на территории Молдовы запланирован на 14.00 4 июня.

С запросом в Конституционный суд в конце января обратились десять депутатов-либералов во главе с Михаем Гимпу, сообщает ZN.UA.

Они попросили проверить на соответствие Конституции положения закона 1989 года функционирования языков, наделяет русский язык статусом языка межнационального общения в Молдове. Они также требуют аннулировать все упоминания русского языка в законах. Например, речь идет о  переводе на русский язык принятых законов, других документов, а также права граждан обращаться на русском в органах власти и получать ответ.

В своем обращении либералы сетуют на то, что закон о функционировании языков был принят в других исторических реалиях, когда еще существовал Советский Союз. Сегодня они считают это анахронизмом, а русский язык, имеет особый статус, конкурирует с государственным. Они также указывают, что этнические русские составляют лишь около 4%, поэтому статус русского языка «не обоснован» и «ущемляет» языки других меньшинств, способствуя их русификации.

 
ForUm

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