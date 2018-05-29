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18 апреля Одесский апелляционный административный суд восстановил в должности экс-прокурора Печерского района Киева и Приморского района Одессы Александра Кузьменко в должности. Ему также постановили выплатить почти 300 тыс. гривен зарплаты за время «вынужденного прогула».

Об этом говорится в сюжете телепрограммы «Наши деньги с Денисом Бигусом».

Кузьменко уволили в марте 2015-го в соответствии с Законом «Об очищении власти», более известным как закон о люстрации. Причиной стала его работа в должности первого заместителя прокурора Печерского района во время Революции достоинства. В течение следующих трех лет Кузьменко регулярно судился за свое увольнение, считая его незаконным.

В Одесском апелляционном административном суде дело рассматривала коллегия судей. Основная причина обновления экс-прокурора в должности – «неконституционность» закона о люстрации – по мнению судей. При этом Конституционный суд Украины своих выводов по закону до сих пор не обнародовал. Поэтому одесские судьи «увидели» неконституционность самостоятельно. Таким образом суд впервые восстановил в должности люстрированного служащего.

В составе коллегии, которая рассматривала дело Кузьменко, в частности, были Степан Домусчи и Александр Кравец. Оба в прошлом подавали свои кандидатуры на должности судей Верховного суда Украины, но из-за негативных выводов Общественного совета добропорядочности не прошли отбор. В выводах Совета названо несколько причин несоответствия этих судей критериям добропорядочности. Одна из них - неудовлетворение апелляции по запрету мирных акций в Одессе во время Революции достоинства.

Основным плюсом судейского решения для экс-прокурора является снятие запрета в течение 10 лет занимать должности в госсекторе, что предусмотрено законом о люстрации. Сам Кузьменко говорит, что возвращаться в прокуратуру сейчас не собирается, но не исключает такой возможности в будущем.
ForUm

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