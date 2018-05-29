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Палестинские боевики выпустили из Сектора Газа по Израилю более 25 ракет, никто не пострадал — большинство ракет перехватили батареи израильской ПРО.

Об этом заявили израильские военные, сообщает Укринформ.

«Боевики Сектора Газа выпустили более 25 ракетных снарядов в общины на юге Израиля», - говорится в сообщении.

Отмечается, что это был самый мощный обстрел со времен войны между Израилем и Хамасом в 2014 году.

В результате обстрела никто не пострадал, по словам военных, большинство ракет перехватили батареи ПРО.

С конца марта пограничная зона между Израилем и Сектором Газа находится в состоянии напряжения, поскольку палестинцы провели массовые акции протеста, направленные на отмену блокады, введенной Израилем и Египтом после захвата власти Хамасом в 2007 году. В результате столкновения от израильского огня погибли 110 палестинцев.

 
ForUm

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