По последним данным ПАО «Укртрансгаз», запасы газа в подземных хранилищах Украины увеличились до трети их емкости.
Об этом свидетельствуют данные оператора газотранспортной системы Украины, сообщает Укринформ.
Так, наполнение газохранилищ по состоянию на 27 мая составило 30%, что равняется 9,4 млрд куб. м.
Напомним, с 9 апреля началась закачка газа в украинские подземные газовые хранилища.
В 2018 год наша страна вошла с рекордными за последние 5 лет запасами газа – 14,7 млрд куб. м газа.
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