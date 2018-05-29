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С начала работы управления военной прокуратуры по фиксации преступлений агрессии против Украины к уголовной ответственности привлекли 32 граждан России, которые воевали на стороне боевиков. Об этом заявил главный военный прокурор Украины Анатолий Матиос на брифинге во вторник, сообщает 112 Украина.

«С начала работы управления по фиксации преступлений агрессии против Украины, к уголовной ответственности привлечено непосредственно 32 гражданина РФ с судебными приговорами, которые воевали на стороне террористов, или непосредственно как военные РФ», - сказал Матиос.

По его словам, военные прокуроры этого управления сообщили о подозрении, получили санкции суда об аресте министра обороны РФ Сергея Шойгу, двоих его заместителей, начальника Генштаба Вооруженных сил РФ Валерия Герасимова, его первого заместителя.

«Именно это управление военной прокуратуры объявило подозрение председателю и 18 судьям Конституционного суда РФ за содействие в аннексии и захвата украинской территории Крыма», - отметил Анатолий Матиос.

Напомним, в августе 2017 года ГПУ сообщила, что по результатам расследования агрессивной (гибридной) войны РФ против Украины привлечены к уголовной ответственности за совершение военных преступлений 89 человек, в том числе 43 гражданина РФ. 
ForUm

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