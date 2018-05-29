Херсонский городской суд продлил срок содержания под стражей «заместителю министра спорта Республики Крым» Фаруху Камалову, сообщает пресс-служба суда.

«Постановлением суда в отношении указанного лица срок содержания под стражей был продлен до 22.06.2018 года включительно», – говорится в сообщении.

Напомним, 2 февраля сотрудники СБУ задержали бывшего «заместителя главы министерства спорта» аннексированного Россией Крыма в пункте пропуска «Каланчак». По словам пресс-секретаря СБУ Елены Гитлянской, он направлялся на материковую Украину с целью получить заграничный биометрический паспорт.

3 февраля Херсонской городской суд избрал Камалову меру пресечения в виде содержания под стражей.