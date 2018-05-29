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В Польше умер 23-летний чемпион Украины и бронзовый призер финала Кубка мира по мас-рестлингу Владислав Минич, сообщается на странице Федерации мас-рестлинга Украины в Facebook

«Спортивную семью мас-рестлинга Украины постигла тяжелая утрата. Находясь на работе в Польше, скончался атлет Херсонской федерации мас-рестлинга Владислав Минич – чемпион Украины, бронзовый призер финала Кубка Мира 2017 года в весе до 60 кг», – говорится в сообщении.

В федерации также отметили, что родители спортсмена столкнулись с проблемой доставки спортсмена из другой страны. «Чтобы вернуть атлета домой, нужно 70 (семьдесят) тысяч гривен», – подчеркнули в федерации.
ForUm

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