Трое украинских бойцов из 25-го батальона «Киевская Русь» провели на Донбассе рейд – ходили на вражеские позиции.
Оттуда принесли пулемет ПКТ, который обычно стоит на бронетехнике, передает ТСН.
«Боевики сидели в своем блиндаже и пили. Украинские бойцы забрали себе пулемет и оставили «приветствие» командиру пьяного сепарского опорника, который, наверное, в ближайшее время отправится «на подвал». Кстати, уже второй раз с этой вражеской позиции бойцы 25-го батальона возвращаются с трофейным пулеметом», - отметил журналист Андрей Цаплиенко.
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