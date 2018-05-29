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По состоянию на 7:00 29 мая, на территории Раденского лесничества Алешковского района Херсонской области продолжается тушение низового пожара на площади около 130 га в 16, 19, 20, 23 и 24 кварталах, сообщает пресс-служба Государственной службы по чрезвычайным ситуациям.

Отмечается, что организована расстановка сил и средств на четырех оперативных участках для тушения пожара и создание минерализованных полос с целью недопущения распространения огня.

Авиацией совершено 29 сбросов воды (121 тонна воды), а именно: на вертолете Ми-8 Минобороны Украины – 18 сбросов (36 тонн воды) и самолетами Ан-32П ГосЧС – 11 сбросов (85 тонн воды).

Дополнительно приведены в готовность подразделения ГУ ГосЧС в Днепропетровской и Кировоградской областях в количестве 47 человек личного состава и 11 единиц техники повышенной проходимости.

К ликвидации пожара привлечены 209 человек и 72 единицы техники, из них от ГосЧС – 131 человек и 37 единиц техники, в том числе 3 единицы авиационной техники (от ГосЧС - 2 самолета Ан-32П, от Минобороны - вертолет Ми-8), от лесного хозяйства 78 человек и 35 единиц техники, из них 5 тракторов.

Напомним, 27 мая около 13:25 на территории Раденского лесничества (3 и 4 кварталы) произошло возгорание лесной подстилки.  

Утром 28 мая ГосЧС сообщила о локализации пожара.

 
ForUm

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