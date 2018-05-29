Грузия и Украина должны получить надежду на интеграцию в Североатлантический альянс. Об этом говорится в итоговой декларации весенней сессии Парламентской ассамблеи НАТО, которая 28 мая завершилась в Варшаве, сообщает УНИАН.



В заявлении также содержится призыв к странам Альянса предоставить Боснии и Герцеговине план реформ по подготовке к ее членству в НАТО.

Парламентарии обратились к лидерам Альянса с призывом продемонстрировать «единство и сплоченность» на саммите в июле и показать, что организация остается надежной перед лицом угроз безопасности. Главными угрозами были названы Россия и терроризм.

Члены ПА НАТО считают, что необходимо противостоять и противодействовать политике Москвы, направленной на дестабилизацию в странах, которые являются союзниками и соседями членов Альянса.

При этом с Россией необходимо вести «конструктивный диалог», сказано в декларации.

Как сообщал ForUm, 28 марта Президент Петр Порошенко подписал указ «Об утверждении Годовой национальной программы под эгидой Комиссии Украина - НАТО на 2018 год».

Ранее Президент заявил, что Украина стремится присоединиться к НАТО в следующем 10-летии.

Президент планирует ближайшее время инициировать внесение изменений в Конституцию для закрепления стремлений Украины обрести членство в ЕС и НАТО.