На неделе в Украине сохранится жаркая погода, сообщила синоптик Наталья Диденко.

«С пятницы увеличение дождей и понижение температуры воздуха. В субботу-воскресенье иногда даже ожидается ниже 20 градусов», - написала она в Facebook.

Во вторник, 29 мая, в Украине температура воздуха достигнет + 23 + 27 градусов, на Западе – + 25 + 29 градусов.

«Дождей мало, небольшие осадки вероятные в Винницкой и Житомирской, возможно, коснутся западной Одесской области», - отметила синоптик.

Ветер северо-восточный, умеренный, на юге усилится до штормовых порывов.

В Киеве завтра будет сухо и +27 градусов.