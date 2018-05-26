С каким бы пиететом ни относились к Волкеру в Киеве, если в Луганске и Донецке он вызывает такую же реакцию, как красная тряпка у быка, если в России заявляют о его неэффективности и потому ставят переговоры «на паузу», то об успехе переговорного процесса «по Украине» не может быть и речи. Об этом в своем блоге пишет Виктор Медведчук, спецпредставитель по вопросам гуманитарного характера в Трехсторонней контактной группе по мирному урегулированию ситуации на Донбассе, лидер Общественного движения «Украинский выбор — Право народа».

Публичный призыв спецпредставителя Госдепа США по Украине Курта Волкера «увидеть продолжение процесса освобождения всех [пленных]» лидер «Украинского выбора» назвал очковтирательством чистой воды.

«29 марта этого года главы стран «нормандской четверки», отметив эффективность обмена, проведенного 27 декабря 2017 года, «призвали к более активным усилиям по обмену оставшихся задержанных по принципу «всех на всех». Но этот архиважный вопрос, несмотря на активный переговорный процесс, так и не решен. Почему? По той причине, что в Киеве не готовы к обмену в таком формате», — пояснил политик.

Истинный смысл принципа «всех на всех» — если мы хотим вернуть всех, то должны отдать всех, подчеркнул лидер «Украинского выбора».

«Для тех, кто любит подискутировать о так называемой моральности подобного обмена, еще раз хочу привести пример Израиля — там одного (!) сержанта обменяли на 1027 человек. Причем более 400 из них были осуждены по обвинению в терроризме и убийстве около 600 израильтян. Это пример того, как государство ценит своих граждан. …Все остальное — от лукавого», — утверждает политик.

В.Медведчук также отметил, что прогноз Курта Волкера полугодовой давности о том, что с вероятностью в 80% боевые действия на Донбассе будут продолжаться еще не менее года, не только осложнил переговоры с представителями ОРДЛО, но и во многом предопределил дальнейшее развитие событий на Донбассе.

«Тем более что слова Волкера украинские власти воспринимают не столько как прогноз, сколько как руководство к действию. Неудивительно, что после таких прогнозов активизировались представители «партии войны», отстаивающие силовой сценарий возвращения Донбасса», — подчеркнул Медведчук.

По мнению политика, с каким бы пиететом ни относились к Волкеру в Киеве, если в Луганске и Донецке он вызывает такую же реакцию, как красная тряпка у быка, если в России заявляют о его неэффективности и потому ставят переговоры «на паузу», то об успехе переговорного процесса «по Украине» (а в названии должности Волкера именно такая формулировка) не может быть и речи.

«Я убежден: переговоры должны вестись не «по Украине», а в интересах Украины. И не теми, кто сознательно вредит этому процессу. Если мы хотим восстановить мир на Донбассе, прекратить военные действия, то недостаточно «нормандского формата», необходимо вести прямой диалог с руководителями Луганска и Донецка, садиться за стол переговоров, искать компромиссы. Это единственный способ вернуть Донбасс в Украину и Украину на Донбасс. Это единственный способ вернуть мир в Украину, ведь за прекращение боевых действий на Донбассе, согласно результатам социологических опросов, выступают 67% украинцев. Это и есть «партия мира» в Украине», — подытожил Медведчук.