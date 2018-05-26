За прошедшие сутки российско-оккупационные войска 33 раза открывали огонь, из них 13 раз с применением тяжелого вооружения, сообщает пресс-центр операции Объединенных сил.
Наиболее активные боевые действия продолжались в районах населенных пунктов Крымское, Троицкое, Луганское, Марьинка, Водяное и Широкино.
«Подразделения ООС давали адекватный ответ и вели активную оборону, не позволяя оккупантам вытеснить наши подразделения с занимаемых позиций», - говорится в сообщении.
Во время боевых действий за прошедшие сутки двое военнослужащих были ранены. За текущие сутки потерь нет.
По данным разведки, уничтожены 2 и ранены 4 боевика российско-террористических войск.
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