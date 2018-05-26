Полиция разыскивает правонарушителей, распыливших газовый баллончик в Киевской Патриархии на улице Пушкинской в ​​Шевченковском районе столицы.

По данным полиции, в помещение забежали двое неизвестных и из хулиганских побуждений применили газовый баллончик. Вследствие распыления вещества отравилась служанка.

По указанному адресу сразу выехали экипажи патрульных полицейских и следственно-оперативная группа районного управления. На месте происшествия правоохранители пообщались со свидетелями. В настоящее время оперативники проводят комплекс мероприятий по задержанию подозреваемых.

Сообщение зарегистрировали в журнале единого учета Шевченковского управления полиции. Решается вопрос об открытии уголовного производства по ст. 296 (хулиганство) Уголовного кодекса Украины.

Полицейские проводят первоочередные следственные действия и устанавливают местонахождение правонарушителей.