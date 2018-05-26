также в разделеСтолица
На 5 станциях киевского метро ищут взрывчатку 24
В центре Киева и в транспорте запустили бесплатный Wi-Fi 11
Лига чемпионов в Киеве: утром возникли две конфликтные ситуации 73
Полиция задержала подозреваемых в поджоге киосков в Киеве 25
В Киеве снова осквернили «Иконы революции» 37
В Киеве открыли обновленную «Владимирскую горку» 37
В УЕФА говорят, что не могут убрать логотип «Газпрома» с киевских стадионов 100
Кличко считает избиение фанов «Ливерпуля» провокацией 66
Пограничники встретили футболистов «Реал Мадрида» и «Ливерпуля» 137
Киев усиливает меры безопасности в школах и садиках 316
На Крещатике открылся «Фестиваль чемпионов» 54
В районе Киева объявили карантин из-за бешенства у собаки 77
Киев не будет брать на себя долги «Киевэнерго» 65
В центре Киева обновили цветочные часы 52
Депутат Киевсовета «забыл» указать в декларации авто за 1,5 миллиона 34
Кличко: Проблему долгов «Киевэнерго» нужно решать на национальном уровне 67
«Нафтогаз» обвинил власти Киева в давлении 83
В центре Киеве автомобиль въехал в строительный котлован 66

Полиция разыскивает правонарушителей, распыливших газовый баллончик в Киевской Патриархии на улице Пушкинской в ​​Шевченковском районе столицы.

По данным полиции, в помещение забежали двое неизвестных и из хулиганских побуждений применили газовый баллончик. Вследствие распыления вещества отравилась служанка.

По указанному адресу сразу выехали экипажи патрульных полицейских и следственно-оперативная группа районного управления. На месте происшествия правоохранители пообщались со свидетелями. В настоящее время оперативники проводят комплекс мероприятий по задержанию подозреваемых.

Сообщение зарегистрировали в журнале единого учета Шевченковского управления полиции. Решается вопрос об открытии уголовного производства по ст. 296 (хулиганство) Уголовного кодекса Украины.

Полицейские проводят первоочередные следственные действия и устанавливают местонахождение правонарушителей.

 

 
ForUm

Спасибо за Вашу активность, Ваш вопрос будет рассмотрен модераторами в ближайшее время

26
Теги