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24 мая 2018 детективы Национального антикоррупционного бюро Украины и сотрудники управления Службы безопасности Украины в Днепропетровской области под процессуальным руководством прокуроров Специализированной антикоррупционной прокуратуры в результате проведения следственных действий разоблачили судью местного суда в получении неправомерной выгоды в размере 15 тыс. долл.

Об этом ForUm’у сообщили в пресс-службе НАБУ

Как выяснило следствие, служитель Фемиды требовал неправомерную выгоду за признание потерпевшим фермерского хозяйства и за вынесение приговора, не связанное с лишением свободы, в уголовном производстве по обвинению лица в рейдерстве и подделке документов.

С целью документирования возможной противоправной деятельности детективы НАБУ провели обыски по месту работы и в помещениях лиц, вероятно причастных к совершению преступления. Вследствие следственных действий изъят предмет неправомерной выгоды.

Сейчас решается вопрос об уведомлении судье о подозрении.

 
ForUm

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