Если суд признает председателя Верховной Рады недееспособным — он потеряет не только мандат, но и автоматически пост спикера. Успешный план по нормализации работы Рады в 2000 году, реализованный Медведчуком, дает основания думать, что и с экспертизой Парубия оппозиционный политик доведет дело до логического завершения. Об этом пишет журналист Александр Зубченко на своей странице в Facebook.

Анализируя решение суда о принудительном освидетельствовании спикера по иску Виктора Медведчука о защите чести и достоинства, Зубченко отметил, что у Парубия есть шанс войти в историю украинского парламентаризма — подобной экспертизы никто из украинских парламентариев до сих пор не проходил.

«Интересно, что освидетельствование Парубия предложил провести юрист, представляющий интересы Верховной Рады. Этот факт наглядно говорит о том, что спикер за время своего руководства достал сотрудников Аппарата Верховной Рады, которые в своей жизни повидали многое», — утверждает Зубченко.

Журналист также указал на риск Украины остаться без председателя Верховной Рады, «поскольку результаты экспертизы несложно предугадать».

«Теперь немного информации для размышления. В январе 2016 года тогда еще первый вице-спикер Андрей Парубий публично, на всю страну заявил, что «Виктор Медведчук является сепаратистом, и это … подтвердит каждый порядочный человек в зале». Поскольку Медведчук является юристом, он изложил свои вопросы в отношении председателя ВР в виде судебного иска о защите чести и достоинства», — отметил журналист.

Он также пояснил, к каким последствиям могут привести результаты психолого-лингвистической экспертизы Парубия.

«Очень важный исторический факт — именно Виктор Медведчук является автором плана по нормализации работы Рады в 2000 году. Тогда спикер Александр Ткаченко отказался покидать пост председателя ВР и, несмотря на существование критически настроенного по отношению к нему парламентского большинства, упорно цеплялся за кресло. Возник правовой коллапс, поскольку не было кворума (300 голосов) для принятия решения о смещении Ткаченко с должности. Большинство в зале было, а кворума не было. Регламентно-правовая коллизия. Не буду вдаваться в юридические тонкости, скажу лишь, что Виктору Медведчуку удалось навести порядок в Раде и легально сменить руководство парламента. Ключевая фраза – «легально сменить»», — подчеркнул Александр Зубченко.

Что касается нынешней ситуации, то в случае положительного результата психолого-лингвистической экспертизы Конституция Украины требует прекратить полномочия депутата, признанного недееспособным, напомнил журналист.

«Лидер «Украинского выбора» отличается системным мышлением и обычно проводит многоходовые комбинации. Схема выглядит примерно следующим образом: если суд признает председателя Рады недееспособным — он может потерять мандат и автоматически пост спикера. Поэтому будущая экспертиза может стать основой для очень интересного процесса», — подытожил Александр Зубченко.