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Пренебрежение правовыми нормами может стать причиной кризиса, с которым мир еще не сталкивался, заявил президент РФ Владимир Путин на Петербургском международном экономическом форуме (ПМЭФ).

«Выход одной из сторон контракта из правового поля, срыв договоренностей всегда означает существенные риски и издержки. Это аксиома деловой практики», — приводит слова Путина РИА Новости.

В глобальном масштабе такое поведение государств — особенно центров силы — чревато самыми негативными, если не разрушительными, последствиями, предупредил Путин.

«Пренебрежение существующими нормами и утрата взаимного доверия могут наложиться на непредсказуемость, турбулентность колоссальных перемен. Такое стечение факторов способно привести к системному кризису, с которым мир еще не сталкивался», — сказал президент.

Путин отметил, что пока не получается договориться даже о символических шагах в этом направлении. Он напомнил, что еще недавно почти каждая встреча «двадцатки» или АТЭС заканчивалась совместным заявлением о невведении новых протекционистских барьеров.

«Эти заявления отчасти, конечно, носили декларативный характер. Но сегодня не получается договориться даже о таких символических шагах», — заявил Путин.
ForUm

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