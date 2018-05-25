Контракт между УЕФА и «Газпромом» не предусматривает возможности убрать логотип российской компании из чаши стадиона имени Лобановского и НСК «Олимпийский».

Об этом министр молодежи и спорта Игорь Жданов рассказал Укринформу по результатам встречи с исполнительным директором УЕФА Мартином Калленом.

«Да, я был на стадионе и видел его логотип «Газпрома». Последние переговоры по этому поводу я провел вчера в 21:00, особенно это касалось НСК «Олимпийский», с исполнительным директором UEFA Events SA Мартином Калленом, который объяснил, что есть контракт УЕФА с «Газпромом», который является генеральным спонсором. Я тоже просил убрать с НСК «Олимпийский» соответствующую символику «Газпрома». К сожалению, мне сказали, что это невозможно», - отметил Жданов.

По его словам, в УЕФА заверили, что понимают ситуацию, и если убрать эту символику на территории Киева была возможность, то со стадионами сложнее – это прописано в контракте. «Это невозможно, как мне сказали. Хотя я настаивал и объяснял, что это может вызвать негативную реакцию со стороны наших болельщиков», - отметил Жданов.

Ранее некоторые СМИ сообщили, что логотип «Газпрома» сохранился на отделке стадиона имени Лобановского в Киеве, где 24 мая состоялся Финал женской Лиги чемпионов УЕФА.

В КГГА же отмечали, что Киев очень рассчитывает на понимание со стороны УЕФА относительно неприемлемости упоминание российского «Газпрома» на рекламных стендах. Поэтому логотип «Газпрома» по соглашению УЕФА убрали из баннеров финала Лиги чемпионов на Крещатике.

Финал ЛФ состоится 26 мая в 21:45 на НСК «Олимпийский». В финал вышли ФК «Реал Мадрид» и ФК «Ливерпуль».