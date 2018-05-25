Новая авиакомпания SkyUp расширила список украинских аэропортов, из которых уже успела выполнить чартерные рейсы, передает ЦТС.

Если в первые дни после начала полетов, они выполнялись из/в аэропорт Киев (Жуляны) из Шарм-эль-Шейха, то с 22 мая география чартерных рейсов расширилась за счет аэропорта Харьков. А 24 мая SkyUp выполнила рейсы в/из Запорожья. Из этих областных центров авиакомпания летала в турецкую Анталью.

Пока перевозчик оперирует только одним самолетом Boeing 737-800 с регистрационным номером UR-SQА. Ранее было анонсировано, что второе воздушное судно компании с регистрацией UR-SQB должно приступить к выполнению чартерных рейсов 25 мая.

На текущей неделе перевозчик обратился в Госавиаслужбу с просьбой выдать назначения на полеты по 55 маршрутам.

Напомним, 21 мая авиаперевозчик SkyUp совершил первый рейс.