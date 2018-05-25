Задержанные за избиение болельщиков футбольного луба «Ливерпуль» являются студентами одного из вузов Киева.
Об этом заявил начальник столичной полиции Андрей Крищенко, сообщает «Новое Время».
«Двое были задержаны, доставлены в районное управление, это граждане Украины 1997 года рождения, студенты одного из вузов Киева», - уточнил он.
По словам Крищенко, от дачи показаний задержанные отказались.
Глава полиции Киева добавил, что правоохранители проинформировали консульство Великобритании об инциденте.
Напомним, вечером 24 мая в Киеве произошло нападение на болельщиков английского футбольного клуба «Ливерпуль», которые приехали в украинскую столицу на финал Лиги Чемпионов. Правоохранители задержали двух человек, которые участвовали в драке.
Столичная полиция квалифицировала драку как групповое хулиганство.
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