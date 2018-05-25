Чиновник Министерства социальной политики Сергей Рябоконь в письме межфракционному объединению «Равные возможности» заявил, что «определенные физические особенности женщин не позволяют им работать снайперами».

Об этом во время часа вопросов к правительству заявила первый вице-спикер Верховной Рады Ирина Геращенко и призвала провести служебную проверку, сообщает 112 Украина.

«Я хочу выразить от имени нашего межфракционного объединения возмущение и требовать от вас проведения служебного расследования в отношении чиновника Министерства социальной политики, который является директором департамента условий труда и заработной платы господина Рябоконя (заместителем директора. - Ред.). ... Этот чиновник в своем чиновничьем теплом кресле считает, что определенные физические особенности женщин не позволяют им работать снайперами», - заявила Геращенко.

Она подчеркнула, что одна из ключевых задач межфракционного объединения «Равные возможности» - это усиление роли женщин в украинской армии. А также отметила, что «среди 25 тыс. украинских женщин военных есть снайперы, которые работают лучше, чем некоторые мужчины».

«Мы требуем и служебного расследования, и пересмотра этих советских директив, которые не замечают очевидного. Наши женщины не хуже, чем мужчины воюют, и мы будем их защищать», - подчеркнула первый вице-спикер.

Со своей стороны, министр соцполитики Андрей Рева пообещал провести служебное расследование и проинформировать о результатах.

«Я хочу от имени Министерства социальной политики принести извинения женщинам, нашим депутатам межфракционного объединения «Равные возможности». Хочу сказать, что это не отражает позицию отдельных чиновников, не отражает позицию Министерства в этом вопросе. Мы недавно рассматривали на комитете по вопросам международной политики денонсацию Конвенции МОТ 45, мы представили официальную позицию по этим вопросам. Это и есть официальная позиция Министерства в отношении равных возможностей мужчин и женщин», - сказал Рева.