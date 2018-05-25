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Законопроект № 8253 «Об особенности погашения задолженности, которая образовалась на рынке электрической энергии» необходим Украине для введения новой модели рынка электрической энергии. Без полного урегулирования задолженностей на рынке ОРЭ новый рынок электроэнергии просто не заработает. Такое мнение высказала генеральный директор директората развития энергетических рынков Минэнергоугля Ольга Буславец.

«Все эти разговоры, что под кого-то (разработан законопроект №8253. - Ред.) мне вообще не понятны. Это (законопроект. - Ред.) необходимо сфере, необходимо для подготовительного процесса реформирования рынка электрической энергии. Около 30 миллиардов долга... как можно реформировать рынок, если у нас такое бремя? Тем более все эти долги расписаны и каких-либо долгов человека, которого вы называли (Ахметова. - Ред.) там не наблюдается. В большинстве там государственные предприятия», − заявила Буславец. 

По словам Буславец, законопроект был инициирован и разработан Кабинетом министров, согласован со всеми министерствами и ведомствами. «Это необходимо решать, потому что это исказит весь рынок и дискредитирует саму реформу. Поэтому самим законом о рынке электрической энергии было предусмотрено написание отдельного закона, который урегулирует эти вопросы и мы как министерство надеялись на то, что именно на площадке народных депутатов будет найден максимально возможный компромисс по всем предложениям, потому что с Минфином нам было очень тяжело работать в этом направлении», - сказала генеральный директор директората развития энергетических рынков Минэнергоугля Ольга Буславец.

Напомним, Кабинет Министров внес на рассмотрение Верховной Рады законопроект №8253 »Об особенностях погашения задолженности, которая образовалась на оптовом рынке электроэнергии», которым предлагается урегулировать долги государственных угольных шахт, а также потребителей временно оккупированных территорий Донецкой и Луганской областей.

Законопроект разработан в рамках требований закона «О рынке электрической энергии» о переходе на новую модель рынка электроэнергии и предполагает урегулирование взаимных задолженностей и дальнейшую ликвидацию ГП «Энергорынок». В соответствии с нормами законопроекта,  средства выплаченные облэнерго в рамках погашения долгов госшахт и потребителей на НКТ, будут направлены на счет ГП «Энергорынок» для покрытия долга перед предприятиями генерации. Затем  через налоги предприятий генерации средства в 100% обьеме вернутся в госбюджет.

Народный депутат, член профильного комитета ВР Виктория Войцицкая раскритиковала закон в авторском блоге на «Экономической правде».

Как сообщалось, фракция «Самопомич» практически в полном составе отказалась голосовать за закон «О рынке электрической энергии», который внедряет в Украине нормы Третьего энергопакета ЕС.

Принятие закона «О рынке электрической энергии», являлось одним из обязательных условий для выделения Украине третьего транша макрофинансовой помощи от Европейского Союза в размере 600 млн евро.
ForUm

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