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Европейский банк реконструкции и развития заявил о готовности начать вхождение в капитал украинского государственного «Ощадбанка».

Об этом заявил президент ЕБРР Сума Чакрабарти на заседании Национального инвестиционного совета в Киеве, сообщает УНИАН.

«Как жест доброй воли ЕБРР, нашей веры в вашу страну, я могу сказать, что сейчас правильное время для ЕБРР пойти вперед и рассмотреть приобретение преприватизационной доли в капитале в «Ощадбанке» - выдающемся государственном банке», - сказал он.


 
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