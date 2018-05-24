Специальный представитель Государственного департамента Соединенных Штатов Америки по делам Украины Курт Волкер отмечает, что новые данные о расследовании сбивания в июле 2014 году на Донбассе малайзийского самолета «Боинг-777» (рейс MH17) доказывают непосредственную ответственность России за катастрофу самолета.

Об этом он сказал во время телефонного пресс-брифинга для журналистов, организованного из Брюсселя, сообщает УНИАН.

Он напомнил, что сегодня в Нидерландах состоялась презентация доклада о расследовании катастрофы самолета Малайзийских авиалиний.

«В Нидерландах очень четко установили факты, относящиеся к делу, в том числе непосредственную ответственность России, и подразделение, зенитное оружие которого было привезено, применено и возвращено обратно. И это очень важно, поскольку, я считаю, то, что продемонстрировало следствие Нидерландов, вновь подчеркивает отсутствие двусмысленности, что это прямая ответственность России», - заявил Волкер.

В этой связи он отметил, что эта ситуация свидетельствует, что от России требуется, чтобы она приняла решение об установлении мира на востоке Украины.

Напомним, 24 мая участники совместной следственной группы сообщили, что получили доказательства и пришли к выводу, что самолет рейса МН17 был сбит с использованием самоходной огневой установки зенитно-ракетной системы «БУК» 53 бригады ВС РФ.

Следователи также показали обломки ракеты, которой сбили МН17.

Кроме того, была опубликована видеозапись, на которой реконструирован полный маршрут из России в Украину зенитной ракетной установки «Бук»

«Боинг-777» авиакомпании Malaysia Airlines, следовавший по курсу Амстердам (Нидерланды) - Куала-Лумпур (Малайзия), был сбит на востоке Украины 17 июля 2014 года. На его борту находились 298 человек, все они погибли.

Группа Bellingcat пришла к заключению, что самолет рейса МН17 сбили выстрелом из ракетной установки «Бук 332» вооруженных сил РФ.