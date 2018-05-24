Не стоит недооценивать решение суда о прохождении спикером ВР А.Парубием принудительного освидетельствования: если чиновника признают недееспособным, он лишится не только депутатского мандата, но и должности председателя Верховной Рады. Такое мнение выразила политолог Юлия Комарова, сообщает «Корреспондент».

Комментируя решение суда по иску Виктора Медведчука, которого Парубий публично обвинил в сепаратизме, эксперт напомнила, что статья 81 Конституции Украины предусматривает прекращение депутатских полномочий, если депутата признают недееспособным.

«Но ведь должность председателя Верховной Рады не может занимать человек, который не является народным депутатом! Поэтому, если эксперты признают спикера недееспособным, такое решение запускает следующую цепочку «признание недееспобным – лишение депутатского мандата – отставка с поста спикера». Вот почему не стоит недооценивать решение суда о проведении экспертизы, так как эта история имеет реальные шансы закончиться «импичментом» спикера Парубия», — считает Комарова.

Ситуацию, по словам эксперта, обостряют и настроения в обществе, ведь последняя социология показала, что сумарный антирейтинг Верховной Рады составляет сегодня 88%, а самого Андрея Парубия – 77%.

«Интересный факт – по данным социологов, недовольство украинцев в отношении Верховной Рады начало расти именно с приходом Андрея Парубия на должность спикера. Если в июне 2016 года 46% украинцев оценивали свое отношение к парламенту как однозначно негативное, то затем уровень недовольства резко пошел вверх, а с сентября 2017 года уже ни разу не опускался ниже 55%», — уточнила Комарова.

Такую резкую динамику негативного отношения к Верховной Раде и спикеру можно пояснить тем, что именно парламент стал главным соучастником Кабмина в проведении антисоциальной политики, считает политолог.

«Правительство проводит четко неолиберальный курс, который превращает средний класс в «новых бедных», миллионы бедных украинцев – в нищих, а всех вместе лишает перспективы в жизни. Сам спикер собственноручно создал себе репутацию политика, даже не считающего нужным скрывать, что живет по двойным стандартам — на словах повторяет демократические лозунги, а на деле публично нарушает украинские законы. Например, давно известно, что в Верховной Раде нет депутатского большинства, но спикер Парубий настойчиво проталкивает антинародные законопроекты через зал. В нарушение Регламента, Парубий по несколько раз ставит вопросы на голосование, если они не набирают необходимого минимума в 226 голосов», — обратила внимание эксперт.

Проведение психолого-лингвистической экспертизы в ситуации рекордного недовольства работой Верховной Рады и фигурой самого спикера — важный момент, уверена Комарова.

«Если Парубия удастся уволить через суд, украинцы будут только благодарны Медведчуку. А он, в свою очередь, приобретет репутационно выгодный ореол «народного мстителя», — уверена политолог.