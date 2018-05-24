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Сотрудники Службы безопасности Украины разоблачили граждан РФ на попытке сбора в интересах страны-агрессора информации о системах подземных коммуникаций объектов критической инфраструктуры нашего государства. Об этом сообщает пресс-центр ведомства.

Правоохранители установили, что в январе текущего года двое российских граждан – участников движения так называемых диггеров были завербованы представителями ФСБ РФ. По заданию «куратора» агенты должны были собирать информацию о подземных объектах, расположенных, прежде всего в крупных промышленных городах и столицах стран Европейского Союза, а также в Украине.

 

 

Оперативники спецслужбы разоблачили иностранцев при попытке несанкционированного проникновения на территорию одной из станций Киевского метрополитена.

При досмотре вещей задержанных сотрудники СБУ обнаружили альпинистское снаряжение, технические средства фото- и видеофиксации, а также устройства механического взлома для преодоления систем охраны.

«Учитывая то, что российские диггеры не совершили преступления и активно сотрудничали с отечественными правоохранителями, украинская сторона, отстаивая европейские ценности верховенства права, приняла решение об их принудительном возвращении в РФ. Им также запретят въезд на территорию Украины сроком на пять лет», - говорится в сообщении.
ForUm

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