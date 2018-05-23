Обнародованы официальные семейные фотографии со свадьбы принца Гарри и Меган Маркл. Их обнародовала пресс-служба Кенсингтонского дворца.

Снимки сделаны фотографом Алекси Любомирски в Виндзорском замке после того, как супруги проехали по улицам Виндзора в ландо.

На первом снимке запечатлена почти вся королевская семья в окружении цветочниц и пажей: королева Елизавета II с принцем Филиппом, принц Чарльз с супругой Камиллой Паркер Боулз, сам принц Гарри вместе с Меган Маркл, мать невесты Дория Рэгланд, а также принц Уильям вместе с Кейт Миддлтон и их старшими детьми: принцем Джорджем и принцессой Шарлоттой.

На втором фото молодожены запечатлены в окружении детей, а на третьем — наедине.

Как сообщал ForUm, Принц Гарри и Меган Маркл поженились 19 мая.