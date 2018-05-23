также в разделеМир
Юлия Скрипаль в первом видеообращении отказалась от помощи РФ 28
Facebook будет требовать документы для размещения политической рекламы 21
Помпео считает, что саммит США-КНДР состоится 38
Цукерберг извинился в Европарламенте за утечку данных пользователей Facebook 66
Трамп: Даже шпион в моем штабе не нашел сговора с РФ 85
Аграмунт вышел из ПАСЕ 106
Германия выдаст Пучдемона Испании 30
В РФ приняли закон о санкциях против «недружественных государств» 59
СМИ: Частный самолет для правопопулистов ФРГ оплатила Россия 49
СМИ: Трамп может отказаться от встречи с Ким Чен Ыном 47
Дамаск впервые за 6 лет перешел под контроль Асада 51
Японский альпинист погиб при восьмой попытке покорить Эверест 90
Великобритания не продлила визу Абрамовичу 359
Мадуро переизбран президентом Венесуэлы 29
Власти Кубы подтвердили гибель 110 человек в результате крушения Boeing 737 70
В результате нападения на храм в Грозном погибли 3 человека 58
Принц Гарри и Меган Маркл поженились 332
Свадьба принца Гарри и Меган Маркл: онлайн-трансляция 241

Обнародованы официальные семейные фотографии со свадьбы принца Гарри и Меган Маркл. Их обнародовала пресс-служба Кенсингтонского дворца.

Снимки сделаны фотографом Алекси Любомирски в Виндзорском замке после того, как супруги проехали по улицам Виндзора в ландо.

На первом снимке запечатлена почти вся королевская семья в окружении цветочниц и пажей: королева Елизавета II с принцем Филиппом, принц Чарльз с супругой Камиллой Паркер Боулз, сам принц Гарри вместе с Меган Маркл, мать невесты Дория Рэгланд, а также принц Уильям вместе с Кейт Миддлтон и их старшими детьми: принцем Джорджем и принцессой Шарлоттой.

На втором фото молодожены запечатлены в окружении детей, а на третьем — наедине.

Как сообщал ForUm, Принц Гарри и Меган Маркл поженились 19 мая.

 
ForUm

Спасибо за Вашу активность, Ваш вопрос будет рассмотрен модераторами в ближайшее время

48
Теги