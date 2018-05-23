Президенты России и Франции Владимир Путин и Эммануэль Макрон на встрече планируют обсудить ситуацию на востоке Украины, перспективы разрешения кризисов в Сирии и Ливии, проблематику ближневосточного урегулирования и перспективы Совместного всеобъемлющего плана действий по иранской ядерной программе. Об этом сообщил помощник российского лидера Юрий Ушаков, передает РИА Новости.

«В ходе переговоров Путина с Макроном запланирован обмен мнениями по актуальным международным и региональным вопросам, включая ситуацию на востоке Украины, перспективы разрешения кризисов в Сирии и Ливии, проблематику ближневосточного урегулирования», — сказал Ушаков.

«Имеется в виду обсудить перспективы сохранения Совместного всеобъемлющего плана действий (СВПД) по урегулированию иранской ядерной программы после одностороннего выхода из него США», — добавил он.