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Служба безопасности Украины проводит проверку случаев распыления в школах слезоточивого газа из баллончиков. Об этом заявил премьер-министр Владимир Гройсман во время заседания правительства, сообщает Укринформ.

«Участились случаи, когда в школах дети распыляют слезоточивый газ из баллончиков. Национальная полиция вместе с СБУ в настоящий момент совместно работают над тем, чтобы обнаружить, есть ли связь между этими случаями или это уже пошла некоторая волна. Нужно определить, кто продает эти баллончики, как они попадают в руки детей. Я просил бы в школах усилить работу по разъяснению среди детей  с точки зрения неприемлемости таких действий», - отметил Гройсман.

Глава правительства прибавил, что к разъяснительной работе также должна приобщиться полиция.

Напомним, 21 мая в Заводском районе Николаева в результате распыления неизвестного аэрозоля с резким запахом были эвакуированы около 400 учеников, 37 и которых госпитализированы

22 мая в Харькове в школе №3 в результате распыления неизвестного газа более 30 детей обратились за помощью к медикам. Были госпитализированы 26 учеников. К концу дня учеников выписали из больницы. Поданным и. о. министра здравоохранения, вероятно, был распылен перцовый газ из баллончика.  

После этого Министерство образования и науки рекомендовало усилить охрану и меры безопасности во всех учебных заведениях.
ForUm

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