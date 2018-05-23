Опрос, проведенный одним из пользователей Facebook, свидетельствует о том, что украинцы в качестве президента видят Медведчука, Добкина, Мураева, Вилкула, Новинского. Такой результат совершенно расходится с данными официальных рейтингов, пишут «Политические известия в Украине».

Как сообщает издание, один из пользователь Facebook провёл опрос среди подписчиков сети, кого бы они предложили на пост президента Украины. В результате наибольшую поддержку получили Виктор Медведчук, Михаил Добкин, Евгений Мураев, Александр Вилкул, Вадим Новинский.

Виктор Владимирович Медведчук — лидер общественного движения «Украинский выбор». Глава Администрации президента Украины в 2002–2005 годах, первый вице–спикер Верховной рады Украины в 2000–2001 годах, вице-спикер Верховной рады Украины в 1998–2000 годах, народный депутат Украины II, III, IV созывов. Последовательно выступает за прагматичные и экономически выгодны для Украины отношения со всеми соседями, прежде всего с РФ и странами СНГ. Медведчук — автор мирного плана по урегулированию ситуации на востоке Украины, который предполагает проведение местных выборов на неконтролируемых территориях; амнистию участников событий на Донбассе, не совершавших тяжкие преступления; предоставление особого статуса ОРДЛО, внесение изменений в Конституцию Украины в части децентрализации.

Вадим Владиславович Новинский — предприниматель, общественный деятель, меценат. Входит в число богатейших людей Украины. Народный депутат Украины Верховной Рады VIII созыва от партии «Оппозиционный блок». Представитель Украины в ПАСЕ.

Александр Юрьевич Вилкул — политик, вице–премьер–министр Украины в 2012–2014 годах, депутат Днепропетровского облсовета, нардеп, глава фонда «Украинская перспектива».

Евгений Владимирович Мураев — депутат Харьковского областного совета, нардеп, бывший регионал, ныне член фракции «За життя».

Михаил Маркович Добкин — экс–губернатора Харьковской области, нардеп, бывший регионал.

Напомним, согласно исследованию социологической группы «Рейтинг», в обществе растет требование модернизации политической среды.

«Прекращение военных действий на Востоке Украины и усиление борьбы с коррупцией — два основных ожидания от будущего Президента Украины. 38% ожидают от нового главы государства возрождения промышленности, почти четверть — повышения качества медицины и социальных стандартов, 16% — уменьшения влияния олигархов на политику, 11% — возрождение аграрного сектора, 7% — стимулирование развития бизнеса», — говорится в исследовании социологов.

Опрос также свидетельствует о том, что в обществе растет запроса на необходимость наведения порядка, «даже если для этого придется пойти на ограничение демократических принципов и свобод». 75% опрошенных считают, что дела в Украине идут в неправильном направлении. 70% украинцев выступают за наведение порядка. Социологи подчеркивают, что в понимании украинцев «сильная рука» всегда ассоциировалась не с наступлением на демократические права и свободы, а с умением главы государства навести порядок и обеспечить рост благосостояния народа.

Лидером антирейтинга, согласно исследованию, стал президент Порошенко — почти половина опрошенных не проголосовали бы за него ни при каких условиях. Антирейтинг А.Яценюка – 26%, О.Ляшко — 25%, Ю.Тимошенко — 24%, О.Тягнибока — 18%.