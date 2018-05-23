В Днипре ввели запрет на розничную торговлю алкоголем в ночное время, сообщает пресс-служба Днипровского городского совета.

Соответствующее решение депутаты горсовета приняли во время 32-й очередной сессии 23 мая.

Под запрет попадают пиво (кроме безалкогольного), алкогольные, слабоалкогольные напитки и столовые вина. С десяти вечера до семи утра приобрести их будет невозможно ни в супермаркетах, ни в маленьких магазинах или киосках.

За исполнением данного решения будет следить Инспекция горсовета по вопросам благоустройства.

Нарушителей будут лишать лицензии на розничную торговлю алкоголем. Без спиртных и хмельных напитков отныне также будут проходить все фестивали,

концерты и любые массовые собрания в городе. В то же время запрет не касается ресторанов, баров и кафе, имеющих разрешения на продажу крепких напитков.

В мэрии уверены, трезвые ночи помогут уменьшить количество преступлений, которые совершают в состоянии алкогольного опьянения.

Как ранее сообщал ForUm, 23 апреля Президент Украины Петр Порошенко подписал закон о внесении изменений в некоторые законы Украины относительно предоставления органам местного самоуправления полномочий устанавливать ограничения продажи алкоголя.

22 сентября 2016 года Киевсовет принял решение о запрете реализации алкогольных, слабоалкогольных напитков и пива в стационарных объектах торговли (магазинах и торговых сетях) с 23:00 до 10:00.