Группа российских хакеров взломала электронные почты ряда известных политиков, в результате чего стало известно о наличии у лидеров партии «Оппозиционный блок» Сергея Левочкина и Юрия Бойко паспортов граждан Российской Федерации. Об этом говорится в материале From-ua , сообщают «КомментарииУА:».

«Ничто не предвещало сенсаций, пока в рунете не обнаружилась достаточно сенсационная информация, которая буквально взорвала Сеть и наверняка будет иметь политические последствия для некоторых украинских политиков. Речь идет о лидерах «Оппозиционного блока» Юрии Бойко и Сергее Левочкине. Как говорится в сообщении, на днях группа российских хакеров «взломала» электронные почты нескольких известных политиков, среди которых украинский депутат Сергей Левочкин», – сообщили журналисты NewsNetwork.

По их словам, то, что выбросили в Сеть эти хакеры, безусловно, представляет интерес не только для соцсетей, но и для украинских правоохранителей.

«Среди гуляющего по Сети, в частности, три очень интересных публикации. Первая – схема «Клирингового дома» (Украина), через который «отмываются» наворованные деньги и о котором неоднократно писали, в том числе и отечественные СМИ. Также схема ухода от налогов группы офшорных компаний, следы которых ведут к тому же Левочкину и его сестре – народному депутату Украины Юлии Левочкиной», – сказано в сюжете.

Но самое интересное, о чем сообщает NewsNetwork, – это опубликованные хакерами фотографии реальных паспортов граждан Российской Федерации на имя Левочкина Сергея Владимировича и Бойко Юрия Анатольевича (указанная на обоих документах дата выдачи – 10.01.2018).

«Интересно, что скажут по этому поводу в «Оппозиционном блоке» и будет ли реакция их коллег по парламенту, а главное – украинских правоохранительных органов на явные факты нарушения законов Украины? А пока мы ждем, российские хакеры, по их заверениям, продолжают изучать содержимое взломанных ящиков и обещают «засветить» еще немало интересных подробностей», – говорится в завершении сюжета.