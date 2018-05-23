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Вчера, 22 мая, около 18:00 в поселке Затока Одесской области на территории базы отдыха произошел взрыв, в результате которого один из отдыхающих получил термические ожоги рук, ног и лица, сообщает отдел коммуникации областной полиции.

27-летнег пострадавшего доставили в больницу. На месте происшествия под руководством начальника ГУНП области Дмитрия Головина продолжают работать взрывотехники и усиленная следственно-оперативная группа Белгород-Днестровского отдела милиции. Причины и обстоятельства взрыва выясняются. Предварительная причина - взрыв газовоздушной смеси при подготовке к поджогу.

Решается вопрос о внесение сведений по данному факту в Единый реестр досудебных расследований. Предварительная правовая квалификация - ч.2 ст.194 (Умышленное уничтожение или повреждение имущества) уголовного кодекса Украины.
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