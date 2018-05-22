По мнению лидера Общественного движения «Украинский выбор — Право народа» Виктора Медведчука, наступление на свободу слова в Украине приобрело системный характер. О том, почему власть, прикрываясь заботой о нацбезопасности, готова бороться с инакомыслящими тоталитарными методами, политик написал в своем блоге.

«Власть и радикалы, действуя заодно, борются с неугодными СМИ. Нападения, поджоги, блокирование телеканалов представителями ультраправых политических сил стали едва ли не обыденным явлением. Зачастую радикалы даже не скрывают лиц и открыто выкладывают в соцсетях фото и видео своих «подвигов». Не скрывают, потому что уверены: за такие противоправные действия наказания не понесут. Нападение ура-патриотов на телеканал «Интер» после концерта, посвященного 9 Мая (впрочем, как и поджог здания этого канала в 2016 году, как и блокирование NewsOne в 2017-м), остается нерасследованным… несмотря на призывы ОБСЕ «расследовать нападение и гарантировать безопасную среду для работы журналистов». Власть закрывает глаза на выходки радикалов. Но при этом ведет непримиримую борьбу с оппозиционными СМИ», — считает В.Медведчук.

По мнению лидера «Украинского выбора», действия ура-патриотов полностью вписываются в основы новой государственной политики.

«Неугодные СМИ закрыть, инакомыслие искоренить — такова позиция официального Киева. И сколько бы во власти ни кричали о демократических принципах, свободе СМИ и конституционных правах граждан, это не более чем громкие слова, которыми власть прикрывает беспрецедентно циничное (даже по сравнению с «папередниками») наступление на свободу слова. Чего только стоят откровения главы Нацсовета по вопросам телевидения и радиовещания Юрия Артеменко, прозвучавшие в эфире «5 канала»! Он заявил, что с телеканалами, не поддерживающими проводимую властью политику, будет вестись бескомпромиссная борьба, в которой все средства хороши — от внеплановых проверок и расширения системы штрафов до… лишения лицензий», — обратил внимание политик.

Медведчук считает, что давление на информагентство РИА Новости Украина стало апогеем борьбы с неугодными СМИ.

«Обыски в редакции и арест Кирилла Вышинского свидетельствуют о том, что «демократическая» власть готова бороться с инакомыслящими тоталитарными методами. Станет ли Вышинский еще одним узником совести, как и Руслан Коцаба, покажет время. Но на его арест мировая общественность отреагировала практически сразу же», — обратил внимание лидер «Украинского выбора — Права народа».

В то же время у украинских политиков, подчеркнул Медведчук, свои, извращенные, представления о демократии и законности.

«Оправдывая подобные действия заботой о нацбезопасности, власть ведет системное наступление на демократические свободы. Но даже циничные откровения главы Нацсовета по вопросам ТВ и радиовещания (в любой европейской стране после таких публичных заявлений чиновник вынужден был бы подать в отставку) не вызвали критики у проевропейской коалиции. Ни президент как гарант Конституции, ни парламентский Комитет по вопросам свободы слова и информационной политики так и не дали надлежащей оценки словам Артеменко. И это только подтверждает тот факт, что Украина окончательно свернула с пути демократического развития», — уверен Медведчук.