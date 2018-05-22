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По состоянию на 7:00 22 мая в больнице на обследовании остаются 29 учеников общеобразовательной школы № 6 Николаева, в которой накануне распылили баллончик с неизвестным веществом. Об этом сообщает пресс-служба ГосЧС.

«Подразделения ГосЧС провели обследование помещений школы, превышение содержания химических веществ не обнаружено», - говорится в сообщении.

Напомним, 21 мая в Заводском районе Николаева в результате распыления неизвестного аэрозоля с резким запахом были эвакуированы около 400 учеников. И. о. министра здравоохранения Ульяна Супрун сообщила, что госпитализированы 37 детей. Двое из них – в реанимации. 

Полиция расследует отравление детей в николаевской школе как хулиганство.
ForUm

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