Российская сторона заплатила не менее 25 тысяч евро за перелет на частном самолете трех политиков правопопулистской партии «Альтернатива для Германии». Об этом в понедельник, 21 мая, сообщает издание Frankfurter Allgemeine Zeitung (FAZ), передает DW.

По данным издания, речь идет о поездке в Москву в феврале 2017 года Фрауке Петри (Frauke Petry), Маркуса Претцелля (Marcus Pretzell) и Юлиана Флака (Julian Flak). Двое участников поездки уже подтвердили изданию ее детали. Это первый доказанный случай масштабного финансового вливания в «Альтернативу для Германии» со стороны России.

Политики, которые во время поездки в Москву являлись депутатами Европарламента и земельного парламента в Нижней Саксонии, должны были официально сообщить об источниках финансирования поездки в парламентские службы, однако не сделали этого.

Председатель комитета бундестага ФРГ по внешней политике Норберт Реттген (Robert Röttgen) потребовал объяснений от АдГ. «За каким депутатом земельного или федерального парламента российская сторона послала бы частный самолет и заплатила бы 25 тысяч евро!» - заявил он. Петри и Претцелль на данный момент не являются членами АдГ. Юлиан Флак продолжает оставаться членом партии.

Ранее Берлин подверг жесткой критике поездку в Сирию ряда депутатов от АдГ. «Сирийский режим ежедневно демонстрирует, насколько бесчеловечно обращается со своим собственным населением», - заявил официальный представитель правительства ФРГ Штеффен Зайберт.

По его словам, сирийский президент Башар Асад несет ответственность за страдания ни в чем не повинных мирных жителей. «Тот, кто заискивает перед этим режимом, сам себя дискредитирует», - добавил Зайберт.

В марте ряд депутатов бундестага и ландтагов от АдГ встретились в Дамаске с муфтием Сирии шейхом Ахмадом Хассуном. Помимо прочего, политики обсуждали возвращение сирийских беженцев домой, а также отделение церкви от государства. В самой АдГ заявляют, что это была частная поездка, которая позволила бы «собрать сведения о гуманитарной ситуации в Сирии».