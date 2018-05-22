Министерство труда и социальных дел Чешской Республики готовит программу, которая позволит значительно ускорить трудоустройство украинцев. Об этом 21 мая заявила министр Ярослава Немцова, передает Радио Свобода.

По ее словам, в стране не заняты более 260 тысяч рабочих мест, что является рекордным числом. Это прежде всего медицинские сестры и работники социальной сферы, а также рабочие средней технической квалификации, строители.

Министр на прошлой неделе посетила Украину, в частности посольство Чехии в Украине, а также генеральное консульство во Львове, чтобы договориться об упрощении и ускорении процедуры оформления разрешения на работу. В частности, предусматривается увеличение количества рабочей силы из Украины с правом трудоустройства на два года в 19 600 человек.

Сейчас в Чешской Республике работает 374 тыс. иностранцев, из них 280 тыс. – граждане ЕС, 94 тыс. – граждане из других стран Европы и Азии. Украинцы из этого количества составляют 70 тыс.