Вооруженные силы, подконтрольные президенту Сирии Башару Асаду, взяли под контроль последние районы на юге Дамаска, ранее удерживаемые террористической организацией «Исламское государство». Об этом в понедельник, 21 мая, сообщают представители оппозиционного «Сирийского наблюдательного совета по правам человека» (SOHR). Таким образом, столица Сирии впервые за шесть лет полностью находится под контролем Асада, передает DW.

Вооруженные формирования ИГ покинули юг Дамаска по соглашению с сирийской армией – им предоставили 32 автобуса, которые вывезли в районы центральной Сирии 1600 человек.

В середине апреля сирийская армия после ожесточенных боев установила контроль над Восточной Гутой. Этот город под Дамаском, по данным минобороны РФ, покинули более 21 тысячи человек, которых также вывезли на автобусах.