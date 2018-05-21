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Федеральный канцлер Германии Ангела Меркель рассказала Президенту Украины Петру Порошенко об итогах недавних переговоров с президентом РФ Владимиром Путиным в Сочи.

Как сообщили ForUm’у в пресс-службе Главы государства, Порошенко и Меркель провели телефонный разговор.

Собеседники обсудили ситуацию на Донбассе и общие усилия для имплементации Минских договоренностей, а также вопросы безопасности, связанные со строительством «Северного потока-2».

Порошенко и Меркель договорились поддерживать тесный диалог на двустороннем уровне.

Напомним, Порошенко находился в Германии 9-10 мая, где провел переговоры с канцлером Германии Ангелой Меркель и президентом Франции Эммануэлем Макроном.
ForUm

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