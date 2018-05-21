Совет при президенте Российской Федерации по развитию гражданского общества и правам человека (СПЧ) обратился к комиссару Совета Европы по правам человека Дунье Миятович в связи с задержанием Службой безопасности Украины главного редактора агентства РИА Новости Украина Кирилла Вышинского.

Об этом сообщает ТАСС.

«Совет выражает крайнюю обеспокоенность ситуацией, связанной с арестом К. Вышинского, давлением на его коллег. Просим вас, уважаемая г-жа Миятович, взять ситуацию под личный контроль. Необходимо, на наш взгляд, поставить перед властями Украины вопрос о немедленном освобождении Вышинского, объективном расследовании обстоятельств случившегося и привлечении к ответственности тех, кто допустил нарушение прав журналиста и его коллег», - говорится в обращении.

Также СПЧ попросил уполномоченного Верховной Рады по правам человека Людмилу Денисову взять ситуацию под личный контроль и принять меры для немедленного освобождения Вышинского.

Как сообщал ForUm, утром 15 мая Служба безопасности Украины провела обыски в киевских офисах РИА Новости Украина и российского пропагандистского телеканала Russia Today. Позже был задержан руководитель РИА Новости Украина Кирилл Вышинский. Действия сотрудников российского агентства РИА Новости Украина квалифицируются как государственная измена, заявил генеральный прокурор Юрий Луценко.

CБУ привела примеры антиукраинской деятельности Вышинского. Ему объявлено о подозрении в госизмене.

17 мая Херсонский городской суд арестовал Вышинского на два месяца.

В свою очередь СК РФ открыл уголовное дело по факту привлечения Вышинского к уголовной ответственности.